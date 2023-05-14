منصة مصر الرقمية 2023.. خطوات ضم أفراد الأسرة لبطاقات التموين

توفر منصة مصر الرقمية 2023 خدمة ضم أفراد الأسرة لبطاقات التموين، والتي يلجأ لها أصحاب البطاقات لنقل أبنائهم من بطاقة إلى بطاقة أخرى، حال توافر شروط تضعها وزارة التموين والتجارة الداخلية لإتمام نقل الأفراد بين البطاقات والخاصة بضرورة وجود الأسماء المراد ضمها لبطاقة أخرى على سيستم منظومة الدعم التموينية.

منصة مصر الرقمية 2023

وتقدم منصة مصر الرقمية 2023 مجموعة من خدمات بطاقات التموين دون الحاجة للذهاب للمكاتب التموينية أو المديريات في المحافظات، وتأتي الخدمات المتاحة على المنصة كالتالي:

- تفعيل بطاقة التموين.

- إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

- الاستعلام عن صرف بطاقة التموين.

- ضمّ أفراد الأسرة.

- نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

- الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين.

- إيقاف بطاقة تموينية.

- إيقاف نفسي من بطاقة التموين.

خطوات ضم أفراد الأسرة لبطاقات التموين

وتحدد بوابة مصر الرقمية للتموين خطوات ضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين، في الخطوات التالية:

** تصفح رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2023 من هنـــا.

** اختيار خدمة ضم أفراد أسرتي.

** الضغط على ابدأ الخدمة.

** يتمّ عرض أسماء الأفراد الموجودين على البطاقة.

** الضغط على أيقونة المزيد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى.

** الضغط على بند الموافقة على الشروط والأحكام.

** إضافة المزيد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى في الخانة المخصصة للاختيار.

** يتمّ عرض البيانات التي تمّ إدخالها، مع إمكانية التعديل عليها بالضغط علة أيقونة التعديل.

** الضغط على بند التالي.

** تتبع الطلب بالضغط علي أيقونة تتبع الطلب.