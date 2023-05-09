خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين وخطوات الاستفادة منها

تقدم بوابة مصر الرقمية للتموين، مجموعة خدمات مفعّلة لـ23 مليون أسرة مدرجة على منظومة الدعم التمويني، للتسهيل عليهم في إتمام خدمات البطاقات دون الحاجة للذهاب إلى مكتب التموين أو المديرية التابعة لهم في نطاق المحافظة.

بوابة مصر الرقمية للتموين

وتشترط بوابة مصر الرقمية للتموين قبل الحصول على خدماتها، إنشاء وتسجيل حساب شخصي على البوابة ببطاقة الرقم القومي، للاستفادة من الخدمات التموينية المُفعلة عليها، كما يلي.

- تفعيل بطاقة التموين.

- إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

- الاستعلام عن صرف بطاقة التموين.

- ضمّ أفراد الأسرة.

- نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

- الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين.

- إيقاف بطاقة تموينية.

- إيقاف نفسي من بطاقة التموين.

التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين

وتشمل خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين للاستفادة من الخدمات، على التالي:

1. تصفح الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية من هنـــا.

2. اختيار أيقونة «افتح حساب».

3. كتابة الرقم القومي بالبطاقة الشخصية.

4. تدوين رقم المصنع الموجود أسفل البطاقة في أقصى اليسار.

5. كتابة اسم الأم.

6. الضغط على أيقونة التالي.

7. تظهر صفحة جديدة يكتب فيها رقم الهاتف المحمول.

8. ترسل رسالة بها كود مكون من 6 أرقام عبر الهاتف المحمول.

9. يتمّ إدخال الكود المرسل عبر الهاتف المحمول.

10. يجب كتابة كلمة مرور جديدة.

11. إعادة كتابة نفس كلمة المرور.

12. إدخال عنوان البريد الإلكتروني/ الإيميل.

13. الضغط على أيقونة التالي.

وبمجرد استكمال الخطوات، يتمّ إرسال رسالة نصية إلكترونية بأنَّه تمّ إنشاء الحساب بنجاح.