إمكانية إضافة مواليد لبطاقة التموين على بوابة مصر الرقمية، من أبرز الخدمات التموينية التي يرغب فيها أصحاب البطاقات التموينية خاصة من الأسر الأولى بالرعاية التي أتاحت لهم وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي أكدت توافر تقديمك طلبات إضافة المواليد لهم من خلال المكاتب والإدارات التموينية.

هل يوجد إضافة مواليد لبطاقة التموين على بوابة مصر الرقمية؟

وردا على تساؤل هل يوجد إضافة مواليد لبطاقة التموين على بوابة مصر الرقمية؟ والذي يطرحه أصحاب البطاقات التموينية الراغبين في إدراج أبنائهم للتموين، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الجهة المنوط بها استلام طلبات إضافة المواليد هي مكاتب التموين على المستوى المحافظات ومن الفئات التي حددها القرار الوزاري للدكتور على المصيلحي وزير التموين وهم:

** أصحاب معاش تكافل وكرامة.

** حاملو كارنيه الخدمات المتكاملة.

** مستحقو معاش الضمان الاجتماعي.

** أبناء وزوجات الشهداء وأبناء الأسر البديلة.

الأوراق المطلوب تقديمها لإضافة المواليد

وتشمل الأوراق اللازم على الأسر الأولى بالرعاية تقديمها لموظف مكتب التموين لإرفاق الطلب قبل إرساله إلى ديوان عام الوزارة لفحصه على التالي:

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون محمول مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية للأرملة أو المطلقة.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج - بالنسبة للأرملة.

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته على 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشئون الاجتماعية لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

- صورة بطاقة الأسر البديلة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة الخاصة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.