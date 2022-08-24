11 خطوة لـ إضافة أفراد في بطاقة التموين من بوابة مصر الرقمية

إضافة أفراد في بطاقة التموين، خدمة تموينية تتيحها بوابة مصر الرقمية لحاملي البطاقات المدرجين على منظومة الدعم التمويني، البالغ عددهم 72 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة تموين يستحقون الدعم، إذ تتم هذه الخدمة من خلال أيقونة «ضم أفراد أسرتي»، التي تتيح نقل الأفراد من بطاقة لأخرى.

خطوات إضافة أفراد في بطاقة التموين على مصر الرقمية

من أيقونة «ضم أفراد أسرتي»، تستطيع الأسرة حاملة البطاقة التموينية إضافة أفراد في بطاقة التموين ونقلهم من بطاقة لأخرى، إذ تحدد بوابة مصر الرقمية للتموين مجموعة من الخطوات تشمل:

1- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنــا.

2- اختيار خدمة التموين.

3- اختيار خدمة ضم أفراد أسرتي.

4- الضغط على ابدأ الخدمة.

5- يتم عرض أسماء الأفراد الموجودين على البطاقة.

6- الضغط على أيقونة المزيد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى.

7- الضغط على بند الموافقة على الشروط والأحكام.

8- إضافة المزيد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى في الخانة المخصصة للاختيار.

9- يتم عرض البيانات التي تم إدخالها، مع إمكانية التعديل عليها بالضغط على أيقونة التعديل.

10- يتمّ الضغط على بند التالي.

11- يتمّ تتبع الطلب بالضغط على أيقونة تتبع الطلب.

وتتم خدمة ضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين بشرط أن يكون الأفراد المستهدف إضافتهم لبطاقة التموين هم أقارب لصاحب بطاقة التموين «رب الأسرة» من الدرجة الأولى فقط حتى يتم قبول الطلب.

الخدمات التموينية على بوابة مصر الرقمية

وبعد عرض كيفية إضافة أفراد في بطاقة التموين من خلال بوابة مصر الرقمية، نستعرض الخدمات التموينية على البوابة التي تشمل ما يلي:

تفعيل بطاقة التموين.

نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.

إصدار بدل فاقد أو تالف.

الاستعلام عن صرف.

فصل اجتماعي.

ضم أفراد أسرتي.