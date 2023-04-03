التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين.. رقم المصنع خطوة مهمة

تتطلب خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين رقم المصنع، من أجل إتمام إنشاء حساب شخصي على البوابة والتمكن من الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين عليها تسهيلا لهم من الذهاب للمكاتب الحكومية.

رقم المصنع للتسجيل في مصر الرقمية

ورقم المصنع المطلوب للتسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين للاستفادة من خدمات البطاقات المقدمة عليها، هو الرقم الموجود أسفل يسار بطاقة الرقم القومي، كالتالي:

خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين

وتوجد عدة خطوات إلزامية من أجل التسجيل في بوابة مصر الرقمية وإنشاء حساب شخصي عليها، وهي كالتالي:

1. تصفح الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية من هنـــا.

2. اختيار أيقونة افتح حساب.

3. كتابة الرقم القومي بالبطاقة الشخصية.

4. تدوين رقم المصنع الموجود أسفل البطاقة في أقصى اليسار.

5. كتابة اسم الوالدة.

6. الضغط على أيقونة التالي.

7. تظهر صفحة جديدة يكتب فيها رقم الهاتف المحمول.

8. ترسل رسالة بها كود مكون من 6 أرقام عبر الهاتف المحمول.

9. يتمّ إدخال الكود المرسل عبر الهاتف المحمول.

10. يجب كتابة كلمة مرور جديدة.

11. إعادة كتابة نفس كلمة المرور.

12. إدخال عنوان البريد الإلكتروني/ الإيميل.

13. الضغط على أيقونة التالي.

وبمجرد استكمال هذه الخطوات يتمّ إرسال رسالة نصية إلكترونية بأنَّه تمّ إنشاء الحساب بنجاح.