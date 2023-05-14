خدمة صوتية وخط ساخن من الأحوال المدنية لمساعدة كبار السن وذوي الهمم

تعمل وزارة الداخلية على تقديم الخدمات بشكل دوري لتيسير الأمور على المواطنين والتي من شأنها توفر الوقت اللازم للذهاب إلى المصالح الحكومية للانتهاء منها أو الحصول عليها ومن بينها التي تقدم لكبار السن وذوي الهمم.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها "الوطن" للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الخدمة الصوتية للحصول على خدمات الأحوال المدنية وفق وزارة الداخلية، على هذا النحو:

الاتصال الصوتي للحصول على خدمات الأحوال المدنية

وبحسب وزارة الداخلية، فإنه تم الإعلان عن خدمة جديدة تتيح للمواطنين الحصول على خدمات قطاع الأحوال المدنية والرد على الاستفسارات والاتصال بالخدمة الصوتية على مدار 24 ساعة.

وأضافت الوزارة أنه يمكن لكبار السن والحالات الخاصة المرضية والإنسانية وذوي الهمم الاتصال على رقم (15341) ويمكن توصيل الخدمة للمنازل.

كما تم تجهيز مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات القطاع من خلال الاتصال برقمي (15340 – 15341).

استخراج بطاقة الرقم القومي بالاتصال الصوتي

وذكرت الداخلية أنه يمكن للمواطن الاتصال على رقم (16582)، واستخراج بطاقات الرقم القومي والأوراق الثبوتية الفورية لمكاتب الخدمات الجماهيرية والشركات والمؤسسات الكبرى من خلال الاتصال برقم (15340).