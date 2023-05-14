الرئيس الأوكراني يصل إلى برلين ضمن جولة أوروبية لحشد الدعم لبلاده

استقبل الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برلين، اليوم الأحد، في أول زيارة يقوم بها إلى برلين منذ الغزو الروسي، ضمن جولة في عدد من الدول الأوروبية الحليفة تستهدف حشد الدعم لكييف.

ووصل زيلينسكي في منتصف الليل إلى برلين قادما من روما، حيث التقى بكل من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي وعد بأن يساعد الفاتيكان في إعادة الأطفال الأوكرانيين الذين أخذهم الروس، وفقا لوكالة أنباء «رويترز».