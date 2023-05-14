ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1980 مخالفة متنوعة بكفر الشيخ

تمكنت حملات مديرية الأمن بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، من ضبط 5 أسلحة نارية، و2 كيلو من المواد المخدرة المتنوعة، و120 جرام هيروين، إضافة لضبط أسلحة بيضاء 20 قطعة، بحوزة عاطلين بعدد من مراكز المحافظة.

تفعيل قانون المرور الجديد

‏‎كما شنّت إدارة المرور بكفر الشيخ، حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد، وضبط المركبات المخالفة، والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ.

ضبط 1980 مخالفة مرورية

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط 1980 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز «كفر الشيخ، وسيدي سالم، والحامول، وبلطيم، ودسوق، وقلين، وفوه»، حيث تم ضبط 20 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 60 مخالفة دراجة نارية، و68 مخالفة سير بدون تراخيص، و20 بدون رخص قيادة، و10 بدون رخص تسيير، و1800 مخالفات متنوعة مثل «وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق».

‏‎ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية، بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين، وفرض سيادة القانون، وضبط كافة أشكال الخروج على القانون، حرصاً على أمن وسلامة المواطن.