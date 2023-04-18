حملات مرورية وتموينية في عيد الفطر بالإسماعيلية للسيطرة على الأسواق

أعلن المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، توجيه حملات مرورية وتموينية في المدينة والمراكز المختلفة خلال فترة عيد الفطر المبارك، لفرص السيطرة علي الشوارع والمحاور المرورية والأسواق المختلفة.

وقال عصام خلال اجتماع تنسيقي اليوم الثلاثاء بدلوان محافظة الإسماعيلية، إنّ الحملات المرورية على المواقف وسيارات السرفيس؛ تستهدف التأكد من تطبيق تعريفة الركوب وعدم المغالاة في سعرها.

توفير السلع في الأسواق

وأضاف المهندس أحمد عصام الدين أنه ناقش آلية توافر كافة السلع الغذائية الأساسية مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة وصلاحية وجودة المنتجات المعروضة بالأسواق.

وأوضح أحمد عصام، أن المعارض ومنافذ السلع الغذائية المخفضة مستمرة في عملها خلال فترة عيد الفطر للبيع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها المعروضة بالأسواق حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك وذلك تحت شعار «العيد فرحتنا».

وأشار أحمد عصام إلى أنّه تم تنسيق مواعيد عمل المخابز البلدية خلال أجازة عيد الفطر المبارك؛ مراعاة لتوفير الخبز البلدي للمواطن والتنبيه علي توفير احتياجات المواطنين من أسطوانات البوتاجاز في كافة مراكز المحافظة بالإضافة إلى توافر الوقود بمحطات تموين السيارات خلال فترة الإجازة.

تجهيز 90 ساحة لصلاة عيد الفطر في الإسماعيلية

وناقش المهندس أحمد عصام الدين تجهيز 90 ساحة في الإسماعيلية لصلاة عيد الفطر المبارك، تضم 22 ساحة بمدينة الإسماعيلية و18 ساحة بمركز ومدينة أبوصوير و15 ساحة بمركز ومدينة القصاصين، و15 ساحة بمركز ومدينة التل الكبير، و8 ساحات بمركز ومدينة فايد، و6 ساحات بمركز ومدينة القنطرة شرق و5 ساحات بمركز ومدينة القنطرة غرب.