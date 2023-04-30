حملات مرورية تحرر 28 ألف مخالفة متنوعة في القاهرة

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تم نشره عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً استغاثة لسكان شارع بورسعيد بالقاهرة، تضرروا خلالها من قيام قائدي سيارات النقل بالتوقف بالشارع المُشار إليه وتحميل البضائع من أمام المنازل، والتسبب في إعاقة الحركة المرورية والتكدس المروري.

حملات مرورية

وقامت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات مرورية بالمنطقة المُشار إليها لإزالة كافة المخالفات المرورية وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للمخالفين، حيث أسفرت جهود الحملات خلال الفترة من 25/3/2023 حتى 20/4/2023 عن الآتي:

سحب عدد (62) رخصة السير وقت الحظر، كما تم سحب عدد (1784) رخصة متنوعة، وتكبيل عدد (16800) سيارة للانتظار الخاطئ، وتحرير عدد (28465) مخالفة متنوعة، وحجز عدد (4) سيارات، وضبط عدد 780142 مخالفة تجاوز سرعة.