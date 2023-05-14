«قوى النواب» تناقش قضايا العمال في 3 محافظات.. والبداية بالغربية

تُجري لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، زيارة ميدانية لثلاث محافظات على مدار ثلاثة أيام، هي الغربية ودمياط والدقهلية، وذلك على خلفية عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

تفقد مواقع العمل والإنتاج

وبدأت لجنة القوي العاملة زيارتها اليوم لمحافظة الغربية، بهدف تفقد مواقع العمل والإنتاج ولقاء العمال، وذلك بناء على طلبات إحاطة مقدمة من بعض النواب.

وحرص الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وقيادات المحافظة، على استقبال وفد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور النائب أحمد بلال البرلسي، والنائب محمود الشامي، أعضاء مجلس النواب بمحافظة الغربية.

ويتضمن برنامج الزيارة تفقد شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وتفقد مواقع العمل، والالتقاء بممثلي العمال ومسؤولي الإدارات، وتفقد مراكز التدريب والمدارس الفنية المتخصصة في صناعة الغزل والنسيج.

وتأتي الزيارة في ضوء طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن عدم التسوية الإدارية لموظفي شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة.

الإدارات والمدارس الفنية المتخصصة

جدير بالذكر أن وفد اللجنة يتوجه في اليوم الثاني، غدا الاثنين، إلى محافظة دمياط، ويعقد لقاءًا مع المحافظ وتفقد مواقع العمل والالتقاء بممثلي العمال ومسؤولي الإدارات وتفقد مراكز التدريب والمدارس الفنية المتخصصة في صناعة الغزل والنسيج، وتزور اللجنة في اليوم الثالث، يوم الثلاثاء المقبل، محافظة الدقهلية، وتتفقد مواقع العمل الإنتاج ولقاء مسئولي الإدارات والمدارس الفنية المتخصصة في الغزل والنسيج.

ويترأس وفد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الذي يزور محافظة الغربية، النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، ويضم الوفد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، والنائبة إحسان شوقي، عضو اللجنة، ومن أمانة اللجنة، رانيا فايز، أمين لجنة القوى العاملة، ويوسف مكادي، بالإضافة إلى خالد الشورى من العلاقات العامة بالمجلس.