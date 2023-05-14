«التأمينات»: الرئيس السيسي يسعى لتقديم خدمة للمواطن المصري تليق به

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لملف التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات والمستحقين عنها: «الرئيس السيسي يسبق بخطوات في التخطيط للمستقبل، نسعى إلى تقديم خدمة تأمينية للمواطن المصري تليق به».

وأضاف «عوض»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «عملنا خطة وتم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي وصدّق عليها، وكان ذلك في بداية إنشاء الهيئة في عام 2020، وهناك متابعة دقيقة ودؤوبة من رئيس الجمهورية لكل التفصيلات».

منظومة ربط متكاملة

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: «لدينا منظومة معلومات جديدة للهيئة، وتكامل وربط مع قواعد بيانات الدولة تباعا، كل جهة نربط قواعد بياناتها معنا، ونخفف العبء عن كاهل المواطنين، فعندما يحصل المواطن على أي خدمة من التأمينات يتم مطالبته بأوراق كثيرة، ولكن إن ربطنا قواعد بياناتنا بالجهات التي تصدر الأوراق من المواطنين فإننا لن نطلب هذه الأوراق، وبالتالي فإن هذه الخدمة يمكنها أن تقدم بشكل لحظي».

50% من مساحة المقار عبارة عن أرشيف ورقي

وأكد، أنه جرى التطرق في اجتماع الأمس مع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى خطة تطوير مقرات الهيئة، وبخاصة أن 50% من مساحتها عبارة عن أرشيف ورقي، وسيتم سحب هذا الأرشيف على قاعدة حفظ مركزي بحيث يتم عمل أرشفة إلكترونية ورقمنة هذه المستندات التي يزيد عددها عن 45 مليون ملف حتى لا يتم الاعتماد على الملف الورقي.