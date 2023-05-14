«الأرصاد» تحذر من حالة طقس الغد حتى الأربعاء: موجة حارة تضرب البلاد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة حارة جديدة تضرب البلاد بدءا من غد الاثنين وتستمر حتى مساء الأربعاء المقبل، إذ تتعرض لمنخفض جوي حار قادم من الصحراء الغربية يعمل على ارتفاع الحرارة بدرجات بين 3-5.

وتابعت «الأرصاد»: يسود طقس حار على القاهرة الكبرى الذي تسجل 35 درجة في حين تكسر الحرارة حاجز الـ40 درجة على جنوب البلاد، وذلك لمدة 72 ساعة من الاثنين لـ الأربعاء.

نشاط للرياح الحارة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية والغربية أحيانا، وذلك على القاهرة الكبرى ووسط وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر، والسواحل الشرقية للبلاد، مع استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأثنين

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 15-5-2023 ، في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 32 - 18

- العاصمة الإدارية 33 - 18

- أكتوبر 33 - 18

- بنها 32 - 19

- دمنهور 32 - 18

- وادي النطرون 31 - 17

- كفر الشيخ 31 - 19

- المنصورة 32 - 18

- الزقازيق 32 - 18

- شبين الكوم 32 - 18

- طنطا 31 - 18

- دمياط 25 - 18

- بورسعيد 24 - 18

- الإسماعيلية 32 - 18

- السويس 31 - 19

- العريش 24 - 17

- رفح 25 - 16

- رأس سدر 32 - 20

- نخل 30 - 13

- كاترين 28 - 10

- الطور 30 - 20

- طابا 31 - 18

- شرم الشيخ 33 - 22

- الإسكندرية 25 - 17

- العلمين الجديدة 24 - 17

- مطروح 23 - 17

- السلوم 26 - 16

- سيوة 30 - 17

- رأس غارب 31 - 21

- الغردقة 32 - 21

- سفاجا 33 - 20

- مرسى علم 33 - 21

- شلاتين 32 - 22

- حلايب 28 - 20

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 31 - 20

- الفيوم 32 - 19

- بني سويف 32 - 18

- المنيا 32 - 18

- أسيوط 33 - 19

- سوهاج 34 - 20

- قنا 37 - 21

- الأقصر 36 - 21

- أسوان 38 - 22

- الوادي الجديد 34 - 19

- أبوسمبل 37 - 22