«الأرصاد»: زيادة فترات سطوع الشمس نهارا.. والعظمى في القاهرة 30 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه بداية من اليوم، تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، حيث ترتفع عن أمس بنحو درجتين.

ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف: «العظمى على القاهرة الكبرى أمس كانت 28 مئوية، ويُتوقع أن تكون اليوم 30 مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى، وهذا الارتفاع يشمل أغلب محافظات الجمهورية، حيث نتأثر بكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية».

زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس نهارا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «هناك زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس نهارا، وبالتالي، خلال فترات النهار وتحديدا في الظهيرة سنشعر بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، تكون دافئة على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد نهارا».