محافظ أسيوط يتابع أعمال إنشاء مدافن صحية للتخلص من المخلفات الصلبة

تابع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إجراءات وخطوات إنشاء مدافن صحية ومحطات وسيطة للتخلص الآمن للمخلفات الصلبة بعدد من مراكز المحافظة، وذلك للوصول إلى بيئة نظيفة والحفاظ على الصحة العامة، لافتًا إلى ضرورة الإسراع في العمل واتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لإنشاء المزيد من المدافن الصحية والمصانع لتدوير المخلفات الصلبة.

تطوير منظومة النظافة

واستعرض اللقاء ما تم اتخاذه من إجراءات وما تم تنفيذه من خطوات في تطوير منظومة النظافة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة، وخاصة إنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة، فضلاً عن مناقشة المعوقات وإيجاد حلول لها بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

ندوات توعية

كما استعرض اللقاء ما تم تنفيذه من حملات وندوات للتوعية والنظافة والتشجيع على الزراعة وتشجير الشوارع والميادين بالمراكز، وما تم في المبادرة الرئاسية «زراعة 100 مليون شجرة»، وتفعيل المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر».

التخلص الآمن من المخلفات

وشدد محافظ أسيوط على أهمية إنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن وفقًا للجدول الزمني المقرر وطبقًا للمواصفات المحددة وذلك لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وتعظيم الاستفادة من المخلفات والقمامة بالتخلص الآمن منها، من أجل إعادة الشكل الجمالي للمدن والمراكز والقرى بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة لهم، لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين رؤساء الأحياء والمراكز وهيئات ومؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص والأحزاب والمجتمع المدني للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة وتطبيق منظومة فعالة ومستدامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين والحد من التغيرات المناخية، مشيرا إلى مواصلة تنفيذ مثل تلك الحملات والمبادرات بباقي القرى والمراكز.