محافظ القليوبية: توريد 71 ألف طن قمح منذ بداية موسم الحصاد

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، انتظام موسم توريد القمح في 11 صومعة وشونة ومركز تجميع بالمحافظة، مشيرا أنه جرى حصاد 39455 فدانا حتى الآن على مستوى المحافظة، فيما بلغ إجمالي المساحة المنزرعة لمحصول القمح بالمحافظة 40841 فدانا.

وتفقد محافظ القليوبية، مجمع صوامع عرب العليقات بمدينة الخانكة لمتابعة انتظام عملية توريد القمح، وذلك مع انطلاق موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة.

توريد القمح مهمة قومية

وأوضح محافظ القليوبية أن إجمالي ما تم حصاده حتى الآن على مستوى المحافظة بلغ 39455 فدان قمح، وإجمالي ما تم توريده حتى الآن 71532 طنا، مشيراً إلى أن هناك متابعات يومية لموسم توريد القمح على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ولفت إلى أن عملية التوريد تعد بمثابة مهمة قومية، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير فى عملية التوريد، مُطالباً جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام، مجدداً التأكيد بأن الدولة تولي اهتماما بالغا بعملية توريد الأقماح، وأنها لا تدخر جهدا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

آليات ومراحل توريد القمح

وتابع محافظ القليوبية آليات ومراحل توريد القمح بالمحمع بدءًا من استقبال السيارات والحمولات، وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول، ومن ثم ميزان البسكول، وصولاً إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة.

يذكر أنه يتم صرف مُستحقات المُزارعين حسب نسبة النقاوة، في مدة أقصاها 48 ساعة من التوريد.

وخلال تفقده لمجمع الصوامع، التقى المحافظ المزارعين والموردين للاطمئنان على تقديم التسهيلات اللازمة لهم من خلال السماح للتجار المعتمدين بتجميع الأقماح دون التقيد بالحدود الجغرافية داخل المحافظة، مُشدداً على مديري مديريات التموين والزراعة بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام وتوريد محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة.

الجدير بالذكر أن مجمع صوامع عرب العليقات يُعد من أكبر مجمع للصوامع على مستوى الجمهورية كونه يستوعب تخزين ما يقرب من 90 ألف طن مقسمة على 18 خلية كل خلية تستوعب 5000 طن، كما يتضمن مجمع الصوامع وحدة تحكم إليكترونية تُدير المشروع بالكامل بأحدث أساليب التقنية والتكنولوجيا الحديثة.