رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الداخلية» تواصل تفعيل إجراءات التيسير على كبار السن في المقرات الشرطية

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
11:26 ص | الأحد 14 مايو 2023
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم التيسيرات لهم.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، عددا من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وأكدت وزارة الداخلية، مواصلة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات بالمواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

اقرأ المزيد:

طريقة استخراج شهادة وفاة من موقع وزارة الداخلية.. 3 خطوات بسيطة

أسرع طريقة لاستخراج قيد فردي من موقع وزارة الداخلية بخطوات سهلة وبسيطة

خدمات مهمة تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين بأسهل طريقة.. اعرفها

وزارة الطيران: زياد الإقبال على الرحلات الجوية الداخلية خلال الأيام الماضية
بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار