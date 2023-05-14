إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حادثين متفرقين بكفر الشيخ

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة في حادثين متفرقين بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بمركزي كفر الشيخ والرياض، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول مصابين في حادثين متفرقين.

وبالانتقال والفحص تبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام إصابة «م.إ.ا»، 17 سنة، مقيم بالعزبة الجديدة، و«هـ.م.إ»، 24 سنة، مقيم بمدينة كفر الشيخ، و«ع.أ.ع»، 18 سنة، مقيم بمنطقة تقسيم 2 بمدينة كفر الشيخ، في مشاجرة، بينما أُصيب طفلاً يبلغ من العمر 6 سنوات، من مركز الرياض، إثر سقوطه من علو.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.