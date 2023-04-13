إصابة 4 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

أُصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة في حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

تفاصيل الحوادث في كفر الشيخ

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، قد تلقى إخطاراً بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول مصابين في حوادث متفرقة بمركز كفر الشيخ.

وبالانتقال والفحص تبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام إصابة كل من، «ح.م.م»، 60 سنة، مقيم بمنطقة القنطرة البيضاء بمدينة كفر الشيخ، و«ب.ع.ع»، 27 سنة، من منطقة القنطرة البيضاء، بمدينة كفر الشيخ، بجروح وكدمات متفرقة، فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، كما أُصيب، «إ.م.ب»، 18 سنة، باشتباه كسور، لسقوطه من أعلى، و«ح.ع.ا»، 15 سنة، باشتباه تسمم، لتناول دواء بطريق الخطأ.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.