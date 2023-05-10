إصابة 6 أشخاص وطفل رضيع في حوادث سير متفرقة بكفر الشيخ

أُصيب 7 أشخاص بينهم طفل رضيع في حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بمراكز «قلين، والرياض، وكفر الشيخ، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول مصابين في حوادث متفرقة.

وبالانتقال والفحص تبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام إصابة كل من، «م.ع.ع»، 35 سنة، من مسير، بكدمات وجروح متفرقة، و«أ.ح.ع»، 21 سنة، و«أحمد.ح.أ»، 23سنة، من الحطية، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب دراجة نارية.

وأصيب «ع.ا.ص.ع»، 18 سنة، من سيدي غازي، بجروح فى أماكن متفرقة بالجسم، في انقلاب دراجة نارية أيضا، و«ع.ا.خ.ع»، 14 سنة، من قرية المنشأة الكبرى، بمركز قلين، بكدمات وجروح، فى مشاجرة، و«أ.ف.س»، 50 سنة، من الرياض، باشتباه كسور، في انقلاب سيارة، فيما أصيب الطفل، «ع.ا.ا.ع»، عمره عام، من الطايفة، باشتباه تسمم، لتناول مادة غير معلومة.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.