ضبط المتهم بسرقة بطاريات السيارات في شبرا

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، باكتشافه سرقة البطارية الخاصة بالسيارة ملكه حال توقفها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني، تبيّن أنّ وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب الضغط على الكابود، كما اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة البطاريات من داخل السيارات بذات الأسلوب وأقر بارتكابه 3 وقائع سرقة أخرى.

كما تم بإرشاده ضبط البطاريات المستولى عليها لدى عميله «حسن النية»، صاحب مخزن خردة ومقيم بدائرة القسم، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.