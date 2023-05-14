إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي زراعية وأملاك الدولة بالمراكز والقرى ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ21 للإزالات التي تتم خلال الفترة من 29 أبريل وحتى 19 مايو الجاري، مشيرا إلى إزالة 21 حالة تعد على أملاك دولة واسترداد 3050 مترا مربعا مباني، و323 فدان زراعة.

إزالة التعديات على أراضي الدولة

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية الأمن، تمكنت من تنفيذ إزالات لعدد 21 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمركزي أسيوط وأبنوب، واسترداد 305 أمتار مربعة مباني و323 فدان زراعة، حيث تم في مركز أسيوط تنفيذ إزالة لعدد 9 حالات تعد على أراضي أملاك دولة تابعة لهيئة التعمير، على مساحة 3050 مترا، و9 حالات تعدي على أملاك دولة زراعة بمساحة 317 فدانا، وفي مركز أبنوب تم إزالة حالة أملاك دولة تابعة للوحدة المحلية على مساحة 13 قيراطا وحالتي أملاك دولة على مساحة 6 أفدنة.

وأكد محافظ أسيوط أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة 21 بلغ 381 حالة تعد على مساحة 33 ألفا و504 أمتار مباني، و1808 أفدنة و10 قراريط زراعة على أراضي أملاك دولة، و32 حالة تعد مباني بمساحة 3960 مترا، و3 حالات على مساحة قيراط و18 سهم أراضي زراعية خاصة.

فرض هيبة الدولة

وشدد اللواء عصام سعد على عدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها، والالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات، بالتعاون مع جهات الولاية، والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.