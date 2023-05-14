«الداخلية» توجّه قوافل خدمية إلى 12 محافظة

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجستيا لتقديم خدماته للمواطنين، من «بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والمنوفية، والغربية، والقليوبية، وقنا، وكفرالشيخ، والبحيرة، والمنيا، والسويس، وشمال سيناء)، وأسفرت القوافل عن استخراج 14374 بطاقة رقم قومي، و24137 مصدرا مميكنا، وتقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، اعتبارا من يوم 13-5-2023.

كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 للمواطنين، 15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرا على المواطنين، وأسفرت القوافل عن استخراج وتوصيل 829 بطاقة رقم قومي و176 مصدرا مميكنا.

وواصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية «المرضى وكبار السن وذوى الهمم» وإيفاد مأموريات لـ18 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

وأيضا يواصل القطاع إيفاد مأموريات فنية، قانونية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ495 مواطنا ومواطنة.

ونسّق القطاع مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات فنية وقانونية، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمحافظة سوهاج، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهن، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ896 مواطنة، إضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم «قادرون باختلاف» لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ415 من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.