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«الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في يوم واحد

كتب:

محمد بركات
11:45 ص | الأحد 14 مايو 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

أسفرت جهود قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال 24 ساعة عن 1766 قضية مخالفات في مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، إلى جانب ضبط 13412 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

كما تمّ ضبط 375 قضية ضرائب عامة، ومخالفات جمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب، وضبط 160 قضية مخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات دون ترخيص).

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