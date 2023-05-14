«الداخلية»: ضبط 7 كيلو حشيش في شمال سيناء

ضبط قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء، أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة بئر العبد، حال وجوده بدائرة القسم وبحوزته «كمية من مخدر الهيدرو وزنت 7 كيلوجرامات، وكمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول».

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ210 آلاف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.