ضبط 240 متهما بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام بعض الأشخاص بترويج وتعاطي المواد المخدرة في منطقة كعابيش بالجيزة.

ضبط 202 قضية اتجار بالمواد مُخدرة

وبالفحص وباستهداف المنطقة محل الشكوى بالعديد من الحملات الأمنية خلال الآونة الأخيرة، أسفرت عن ضبط 202 قضية اتجار بالمواد المُخدرة، بإجمالي 240 متهما، عُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,338 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 4,901 كيلوجرام.

كما تم ضبط كمية من مخدر البودر وزنت 1,968 كيلوجرام، وكمية من مخدر الأيس وزنت 3,056 كيلوجرام، وكمية من مخدر البانجو، و5954 قرصا مخدرا.