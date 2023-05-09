المشدد 6 سنوات لمتهم ببيع المواد المخدرة في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، بحق «و.ا.ع»، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وتحديدًا الهيروين والشابو وجوهر الميتامفيتامين، داخل دائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب، وبأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

المتهم يروج للمواد المخدرة في سوهاج

تعود أحداث القضية إلى عام 2022، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج معلومات تفيد بأن المتهم يروج المواد المخدرة داخل دائرة مركز المنشاة، وتحديدًا الهيروين والشابو وجوهر الميتامفيتامين، على المتعاطين وأصحاب الكيف.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وجرى القبض على المتهم وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين وأكياس الشابو وجوهر الميتامفيتامين كانت معدة للبيع. وبمواجهته اعترف بالاتجار في المواد المخدرة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها اليوم.