ضبط 5 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش في القاهرة 

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (4 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة التبين مستقلين مركبة توك توك قيادة وملك أحدهم، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلوجراما –3 هواتف محمولة - مبلغ مالي).

ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) حال استقلاله سيارة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,400 كيل جرام – 2 هاتف محمول).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.