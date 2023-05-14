«الوطنية لاستصلاح الصحراء»: مصنع بطاطس شرق العوينات يعمل بطاقة 10 أطنان في الساعة

قال اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، إنّ الشركة أجرت بعض البحوث الزراعية لمحاولة استغلال المياه دون هدر، وجرى تنفيذ بحوث بالزراعات التحميلية لترشيد مياه ري محصول القصب، والقطن وبعض الزراعات الأخرى، لافتا إلى زيادة الزراعات التحميلة بمقدار 20 ألف فدان هذا العام.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح زراعة الأراضي الصحراوية، خلال كلمته في احتفال موسم حصاد القمح بشرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّه جرى تنفيذ تجربتين على زراعة قصب السكر، واحدة بالشتلات والأخرى بالطريقة العادية، وأثبتت التجربة توفير أكثر من ثلث المياه، مشيرا إلى وجود نواة لمنطقة صناعية بتوشكى ومنطقة صناعية بشرق العوينات، وبدأت بتصنيع الخشب.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح زراعة الأراضي الصحراوية، أنّه تم عمل ثلاجة تقاوي، وهي مشروع متكامل وأكبر ثلاجة في المنطقة مساحتها 64 ألف طن، وتم تجربتها العام الماضي، وأشاد المستثمرون بالتجربة.

ولفت إلى أنّ مصنع البطاطس يعمل بطاقة 10 أطنان في الساعة بطاطس نصف مقلية، و2 طن بطاطس مهروسة، وهو مزود بثلاجة 64 طنا، وثلاجة المنتج النهائي 6 آلاف طن، مشيرا إلى أنّ المصنع يبدأ بخط الفرز وينتهي بالمنتج النهائي، وجميع الخطوات يتم مراجعتها أكثر من مرة، كما جرى تدبير 32 سيارة 50 طنا لتوزيع المنتج، وحصلت الشركة على شهادات جودة بالزراعة والتصنيع والمعامل وسلامة الغذاء، وزادت قيمة المصنع بعد ربطه بشبكة الطرق القومية.