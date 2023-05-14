«تغيرات المناخ وفاروق الباز» أبرز نقاط امتحان اللغة الإنجليزية بجنوب سيناء

عبر طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء عن فرحتهم الكبيرة بامتحان مادة اللغة الإنجليزية الفصل الدراسي الثاني الذي جاء مباشر وكون تعقيدات.

أكد الطلاب محمد علي وأحمد خالد والسيد عبد الرحمن وشادي حسين أن مادة اللغة الإنجليزية اليوم جاءت عكس التوقعات والأسئلة مباشرة وسهلة من داخل المنهج الدراسي ومن تدريبات المدرسة، ولم تتلق غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم أي بلاغات حول امتحانات اللغة الإنجليزية.

امتحان اللغة الإنجليزية متوازنة وفي مستوى الطالب

وأكدت الطالبات شيماء سعيد ونورا جمال وكيان عادل أن امتحان اللغة الإنجليزية متوازن وفي مستوى الطالب المتوسط، والأسئلة من المقرر الدراسي الفصل الدراسي الثاني مما يدل على شمولية الاختبار.

التغيرات المناخية

وذكرت الطالبة روفيدة خالد أن امتحان اللغة الإنجليزية تناول موضوع التغير المناخي والحفاظ على البيئة في السؤال الأخير الذي كان عن كتابة فقرة عن التغيرات المناخية و كيفية مواجهتها.

العالم فاروق الباز

تناول امتحان الشهادة الإعدادية اللغة الإنجليزية موضوعات تهتم بها مصر لأنها تواكب الأحداث الجارية وتناولها بشكل موضوعي، وجاءت أحد أسئلة الاختبار عن قطعة عن العالم المصري الجليل فاروق الباز وإنجازاته العالمية والمحلية مما يغرس روح الانتماء والمواطنة لدى الطلاب.

تفقد المدارس

نشرت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بيانا ذكرت فيه قيام محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء لتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني حيث تفقد مدرستين تابعتين لإدارة طور سيناء التعليمية وأشاد بالهدوء داخل اللجان.