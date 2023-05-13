طلاب الإعدادية بجنوب سيناء عن امتحان اللغة العربية: السهل الممتنع

أكد طلاب الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء أن امتحان مادة اللغة العربية اليوم السبت جاء في مستوى الطالب المتوسط مع وجود بعض النقاط التي كانت كالسهل الممتنع في النحو.

وقال الطالبان أنور علوان ومصطفى محمد إن اللغة العربية جاءت سهلة والوقت مناسب مع الأسئلة.

بينما قالت الطالبات هند محمد ورانيا عبد الحميد، إن امتحان اللغة العربية جاء في مستوى الطالب فوق المتوسط بخاصة أسئلة النحو.

تفقد المدارس في جنوب سيناء

قام محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء إنه قام بزيارة تفقدية إلى 3 مدارس تابعة لإدارة طور سيناء التعليمية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023.

اطمأن وكيل الوزارة خلال الجولة على سير الامتحان بلجان المدرسة، وشدد على الالتزام بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحان، وتوفير الهدوء والراحة لأبنائنا وبناتنا داخل اللجان، مع منع الهاتف المحمول منعا باتا داخل اللجان سواء مع الطلاب أو السادة الملاحظين والتأكيد من توقيعهم ثلاثيا على الورقة، ومراعاة تدوين الطلاب بياناتهم صحيحة على الورقة.

3360 طالبا وطالبة في جنوب سيناء

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023 م بمحافظة جنوب سيناء انطلقت اليوم السبت الموافق 13 مايو 2023 وتستمر حتى الخميس الموافق 18 / 5 / 2023 م لمدة ستة أيام بواقع عدد لجان 74 لجنة امتحانية، وعدد 3360 طالبا / طالبة.