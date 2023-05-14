موعد تصحيح امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية في جنوب سيناء

يواصل طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي بدأت صباح أمس السبت وتستمر حتى الخميس المقبل.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، لـ«الوطن»، إن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022 /2023 بلغ 3360 طالبا وطالبة، موزعين على 8 إدارات تعليمية.

تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أنه جرى تسليم خطابات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للمعلمين الأسبوع الماضي، والتي ستبدأ عقب انتهاء الامتحانات مباشرة.

وأضاف «عقل»، أن عمليات تصحيح أوراق إجابة الشهادة الإعدادية تتم عن طريق نماذج موضوعة طبقا لقواعد وضعتها وزارة التربية والتعليم، وعقب انتهاء التصحيح يتم رصد الدرجات ثم عرض النتيجة على اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لاعتمادها وتوزيعها على الإدارات التعليمية.

نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية سيتم إعلانها بعد انتهاء أعمال الكنترول، وتشمل التصحيح وتقدير درجات الطلاب، موضحاً أن هناك تشديدات على ضرورة مراعاة أن تكون إجابة الطالب مطابقة لنموذج التصحيح، والوقوف في صف الطالب، مع تطبيق القانون في أعمال التصحيح علي الجميع دون استثناء.

وتابع، بأن محافظة جنوب سيناء من المحافظات التي تحقق أرقاما ونسبا عالية في نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية.