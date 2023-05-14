لمواليد 2000.. اعرف سن خروجك على المعاش في القانون الجديد

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019، حدد نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجزوالوفاة، لمختلف الفئات المؤمن عليهم، سواء أصحاب أعمال أو عاملين لدى الغير، أوالمصريين بالخارج، كما خفض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي وخاصة العمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل.

رفع سن المعاش بدءا من أول يوليو 2032

وأشارت التأمينات الإجتماعية إلى أنه جرى رفع سن المعاش بدءا من أول يوليو 2032 ليكون 61 عاما، وتوحيد سن المعاش ليصبح 65 عاما، وذلك اعتبارا من شهر يوليو عام 2040، مؤكدة أن رفع سن المعاش سيكون كما يلي.

- في1 يوليو 2032 سيكون سن المعاش 61 عاما.

- في 1 يوليو 2034 سيكون سن المعاش 62 عاما.

- 1 يوليو 2036 سيكون سن المعاش 63 عاما.

- 1 يوليو 2038 سيكون سن المعاش 64 عاما.

- 1 يوليو 2040 سيكون سن المعاش 65 عاما.

جاء ذلك وفقا لنص المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي نصت على «يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص قرارا بتوحيد سن المعاش تدريجيًا، ليكون في الـ65 اعتبارًا من أول يوليو 2040».

مواليد سنة 1971 آخر من سيخرجون على المعاش في سن 60 عامًا

ووفقا لقانون التأمينات، فإن مواليد سنة 1971 آخر من سيخرجون على المعاش في سن 60 عامًا.

- مواليد 1990 سيخرجون على المعاش عام 2050.

- مواليد 2000 سيخرجون على المعاش عام 2060.

- مواليد 2010 سيخرجون على المعاش عام 2070.