موعد صرف المعاشات بعد العيد.. «التأمينات» تكشف

نحو 11 مليون مواطن، ينتظرون موعد صرف المعاشات بعد العيد، من منافذ شركة فوري، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وماكينات الصرف الآلي ومنافذ البريد، وذلك لأصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش في صرف معاشات شهر مايو 2023.

تفاصيل موعد صرف المعاشات بعد العيد

من المقرر، أن يكون موعد صرف المعاشات بعد العيد، يوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023، من منافذ شركة فوري، وماكينات الصرف الآلي ومنافذ البريد، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

هل توجد زيادة في صرف المعاشات بعد العيد؟

وبالتزامن مع تحديد موعد صرف المعاشات بعد العيد، أشارت التأمينات الاجتماعية، إلى أنه يتم الصرف بالزيادة المقدرة بنسبة 15%، بحد أدنى 170 جنيهًا، وبحد أقصى 1635 جنيهًا، وبتكلفة تبلغ 55 مليار جنيه سنويا، مؤكدة أنه يمكن الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي 2023 من خلال خطوات بسيطة تتمثل الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، واختيار الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

كما تتضمن خطوط الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي، الضغط على بدء خدمة تسجيل الدخول من خلال الرقم القومي وكلمة المرور الذي قمت بتسجيله مسبقا، وأشارت هيئة التأمينات الاجتماعية، إلى أن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ نحو 14 مليار جنيه عن أشهر أبريل ومايو ويونيو2023.

ما هو المقصود بالمعاشات الاستثنائية وما هي الفئات المنتفعة بها؟

أجابت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، على التساؤل الخاص بـ «ما هو المقصود بالمعاشات الاستثنائية وما هى الفئات المنتفعة بها؟»، موضحة أنه يقصد بالمعاشات الاستثنائية الصادر بها القانون رقم 71 لسنة 1964 أما منح معاش استثنائى لشخص ما لم يسبق له الحصول على معاش أو تحسين معاش شخص ما سبق له الحصول على معاش.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الفئات المستفيدة من قانون المعاشات الاستثنائية تتمثل في العمال المدنيين أو أسر من توفوا منهم الذين انتهت خدمتهم في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والمقصود بها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، كما تشمل الفئات المستفيدة من أدوا خدمات جليلة للبلاد أو أسر من توفوا منهم وأسر من توفوا في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة.