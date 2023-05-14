محافظ كفر الشيخ: لا شكاوى من امتحانات صفوف النقل اليوم

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أداء 172 ألفا و899 طالبا وطالبة، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل الأول والثاني الإعدادي، والثاني الثانوي «عام»، والثاني الثانوي «تعليم فني»، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، واطمأن إلى حُسن سير الامتحانات، مؤكداً عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات.

وكيل الوزارة يتفقد لجان الامتحانات

وتفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بمدرسة صندلا الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، كما تابع أعمال امتحانات الصفوف الأول والثاني الإعدادي، والثاني الثانوي «عام»، والثاني الثانوي «تعليم فني»، من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية.

وأشار «عبد الله»، إلى أنه تم توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية، ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والمُعلمين أثناء إجراء الامتحانات، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المُنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان.

وأوضح «عبد الله»، أنه تم أيضاً التشديد علي توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويُسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، ومع التشديد على عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.

172 ألفا و899 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات النقل

وبحسب مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فقد أدى 63 ألفا و176 طالبا وطالبة بالصف الأول الإعدادي الامتحان في مادة الجبر والإحصاء، وأدى 57 ألفا و776 طالباً وطالبة بالصف الثاني الإعدادي الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية، بينما أدى 24 ألفا و175 طالباً وطالبة بالصف الثاني الثانوي الامتحانات في مادة الأحياء للشعبة العلمية، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية، فيما أدي 27 ألفا و781 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي «تعليم فني» الامتحان في مادتي الأمن الصناعي، ومبادئ الرسم الفني للتعليم الصناعي، ومادتي التخصص والمحاصيل للتعليم الزراعي، ومادة الجدارات للتعليم الفندقي، ومادتي الإحصاء والمواد التجارية للتعليم التجاري.