النائب علاء عابد من جلسات الحوار الوطني: البرلمان المصري رائد وليس مقلدا

وجه النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وجميع كوادر الحزب بالمحافظات، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على بادرة إجراء حوار بين جميع الأحزاب المصرية، كما توجه بالشكر لإدارة الحوار وتبنيها قضية الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات، مثمنا استجابة الرئيس الفورية لها.

انتخابات نزيهة

وأوضح «عابد»، في كلمته بالجلسة الأولى للمحور السياسي بالحوار الوطني، في قضية النظام الانتخابي، أن استجابة الرئيس خير ضمانة لانتخابات نزيهة أمام العالم، وتؤكد أن البرلمان المصري رائد وليس مقلد.