بالصور.. استعدادات انطلاق جلسات المحور السياسي في الحوار الوطني بعد قليل

نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، استعدادات انطلاق جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، بعد قليل، إذ تعقد اليوم 4 جلسات، تخصص جلستان منها لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وجلستين أخريتين لمناقشة قضيتي القضاء على كل أشكال التمييز والعنصرية.

وعلقت الصفحة الرسمية للحوار الوطني على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على استعدادات انطلاق جلسات المحور السياسي: «التجانس أساس مجتمعنا، والتوافق جوهر الحوار الوطني، اللمسات النهائية جارية على قدمٍ وساق، تجهيز القاعات وأوراق العمل تأهُّبا لانطلاق أول الجلسات النقاشية للمحور السياسي بالحوار الوطني في الساعة الحادية عشر».

وهناك العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المحور السياسي بالحوار الوطني، منها: «مناقشة أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي».

نقل جلسات الحوار الوطني إعلاميا

ومن المقرر أن تنقل الجلسات النقاشية للحوار الوطني إعلاميا من مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية، بحسب ما أعلن عن ذلك الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني.