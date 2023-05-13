«تشريعية النواب»: الحوار الوطني بداية انطلاق حقيقية لتحقيق مطالب الشعب

أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشاركته في أولى جلسات لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، والمزمع انطلاقها صباح الغد.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي فى تصريحات لـ«الوطن» إن الجلسات التى ستعقد غدا ستشهد مناقشة ملف النظام الانتخابي الأمثل، وذلك في ضوء المقترحات المقدمة.

وأضاف: «بحكم رئاستي للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وكوني كنت مشاركا في إعداد قوانين الانتخابات، فإن الحاجة تقتضي مراجعة الأثر التشريعي للقوانين بين الحين والآخر، لاسيما وإن كانت هذه القوانين ترتبط بشكل مباشر مع الحقوق السياسية للمواطن».

وشدد المستشار إبراهيم الهنيدي على ضرورة الاستماع لجميع الآراء الواردة بشأن تقييم قوانين الانتخابات، قائلا: «نحن أمام مرحلة ديمقراطية تحمل كثيرا من الخير للجمهورية الجديدة، والحوار الوطني بداية الانطلاق الحقيقية لتحقيق مطالب الشارع المصري».