عضو «الحوار الوطني»: مناخ الاستثمار أبرز الموضوعات المطروحة للمناقشة

قال باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن مناخ الاستثمار في مصر وعوامل نجاحه ومعوقاته فضلا عن التأثيرات الدولية التي تحدث حولنا في العالم من أهم الموضوعات التي مناقشاتها في اللجنة بالحوار الوطني، مشيرًا إلى أن المستثمر المحلي أقوى فرد يروج للاستثمار لذلك يجب تهيئة بيئة جيدة ومناسبة به حتى ينقل الصورة الإيجابية عن مناخ الاستثمار في مصر بالخارج.

معوقات المستثمر المحلي

وأضاف «لطفي»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أن المستثمر المحلي يواجه عدة معوقات في مصر مثل أزمة الدولار والقوانين البيروقراطية وتعدد جهات الاستثمار، إلى جانب العمل على تطبيق قانون هيئة التنمية الصناعية وغيرها من المشكلات، لذلك يجب حل كل تلك المشكلات أولا، ومن ثم الترويج للاستثمار الخارجي.

مصر تروج للاستثمار الخارجي

وتابع مقرر مساعد لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن مصر تروج للاستثمار الخارجي من خلال عدة طرق أهمها: الاهتمام بالمستثمر المحلي أو أي مستثمر دولي في مصر، إلى جانب الترويج الذي تقوم به هيئة الاستثمار، فضلا عن جهود الملحق التجاري خارج مصر.