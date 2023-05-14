المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: نطالب بإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز

تحدثت لبنى درويش، مسؤولة الملف الاجتماعي وحقوق النساء بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن تفاصيل المقترح التشريعي المقدم من جانب المبادرة فيما يتعلق بالمساواة ومكافحة التمييز خلال جلسات الحوار الوطني.

تفاصيل جلسة حقوق الإنسان في الحوار الوطني

وأضافت خلال جلسة حقوق الإنسان بالحوار الوطني بعنوان القضاء على كل أشكال التمييز ضمن فعاليات الحوار الوطني، أننا نطالب بإنشاء مفوضية لمناهضة التميز، باعتبارها فرصة لتشريع شامل للمساواة ومنع التمييز.

تنظيم آلية شكوى التعرض للتمييز

وأوضحت أن المقترح يتضمن وضع قواعد المساواة ودعم ضحايا التمييز، وتنظيم آلية شكوى التعرض للتمييز والطرف المسئول عن تقديم المستندات خلال التحقيق.

وأشارت إلى أنه لا بد أن يوفر التشريع الدعم القانوني لمن يتعرض للتمييز، مضيفة: «نقدم المقترح للجنة وننشره على موقعنا الإلكتروني».