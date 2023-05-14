«الشباب والرياضة» تعرض وظائف مطلوبة.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب عن تفاصيل عدد من الوظائف المطلوبة لدى شركات عاملة في السوق المصرية والتي يمكن أن يستفيد منها الإناث والذكور والتي تتطلب مجموعة من الشروط.

ووفقا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة لدى مؤسسات وشركات مصرية وفق وزارة الشباب والرياضة، على هذا النحو:

وظائف اليوم التوظيفي المفتوح لسلسلة مطاعم أمريكانا

يمكن من خلال اليوم التوظيفي المفتوح لسلسلة مطاعم أمريكانا الذي يقام في شبرا الخيمة، أمام معهد زوسر يوم الخميس الموافق 18 مايو 2023 من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء، الحصول على وظيفة عضو فريق (المؤهل لا يقل عن إعدادية أو طالب)، ووظيفة مندوب توصيل (المؤهل لا يقل عن إعدادية أو طالب)، للعمل في كل من مدينة نصر - التجمع الخامس - الرحاب - مدينتي - الشروق - المعادي - أكتوبر.

وتشترط الوظائف أن يكون المؤهل لا يقل عن إعدادية أو طالب، السن من 18 إلى 35 سنة، ذكور وإناث.

وعن مميزات الوظيفة، فإن الراتب حسب كل وظيفة، ومنح وجبة يوميا + بقشيش في بعض الفروع، مواصلات لأقرب نقطة للدائري، تأمين اجتماعي وتأمين طبى خاص، للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة .

وظائف اليوم التوظيفي لمصنع ملابس في التجمع الثالث

ويمكن التقديم لوظائف اليوم التوظيفي لمصنع ملابس في منطقة التجمع الثالث من خلال الذهاب على عنوان قطعه 63 - المنطقة الصناعية الأولى - التجمع التالت -خلف معرض بيجو للسيارات يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 15 و16 مايو 2023 من الساعة 9 صباحا الى الساعة 3 مساء.

ووفق الشباب والرياضة فإن الوظائف المتاحة ضمن اليوم التوظيفي لمصنع ملابس في التجمع الثالث، صنايعي سنجر مراحل (خبرة)، ووظيفة مساعد صنايعي (بدون خبرة)، ووظيفة مكوجي (خبرة).

ويشترط للحصول على الوظائف بعض الشروط من بينها أقصى حد للسن45 سنة، موقف واضح من الجيش، للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة.