وظائف من «الشباب والرياضة».. تعرف على التفاصيل والشروط

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن حاجة عدد من الشركات لبعض الوظائف التي تتطلب بعض الشروط والمؤهلات للحصول على فرص العمل المتاحة لدى تلك المؤسسات العالمية والمحلية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل الوظائف المطلوبة من الشباب والرياضة، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على هذا النحو:

وظائف شركة BDO Esnad

ووفق المعلن على الشباب والرياضة، فإن الشركة بحاجة إلى موظف خدمة عملاء (888)، خدمه عملاء (B-tech) للعمل في مصر الجديدة / القرية التكنولوجية (المعادي).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالٍ، خريجين، حد أقصى للسن 33 سنة، خبرة في نفس المجال، جيد في اللغة الإنجليزية، للحصول على راتب من 3200 إلى 4000 + بونص شهري، للتقديم على الوظيفة، يرجى ملء الاستمارة.

وظائف مصنع بلييزا

ويمكن الحصول على وظيفة للعمل داخل مصنع بلييزا للأدوات الصحية، حيث إنه بحاجة لوظيفة مندوب تسويق وخدمات عملاء بالشرقية دقهلية وغربية وكفر الشيخ، وكذلك وظائف مهندسي إنتاج، وفنيي نحاسات أو خزف.

واشترط المصنع للعمل به ألا يتجاوز سن المتقدم عن 35 سنة، كما يفضل خبرة سابقة في المجال، وتقديم موقف واضح من الجنيد، للتقديم يرجى ملء الاستمارة.

وظائف شركة جملة ماركت

كما نوهت الشباب والرياضة عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة جملة ماركت الذي يعقد يوم الأحد الموافق 21 مايو من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساء، للحصول على وطائف مشرف خدمة عملاء، مساعد كاشير، بيع مباشر، مخازن، جزار بلدي.

وأوضحت الشركة أنها تقدم مرتبات مجزية، تأمينات اجتماعية، كما يوجد فرصة للترقي، مشيرة إلى أن مكان التقديم مركز شباب الميناء – الغردقة في التوقيت المذكور سابقًا، وللتقديم يرجى ملء الاستمارة والحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد.