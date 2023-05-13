6 آلاف وظيفة في النسخة العاشرة من ملتقى «شغلني».. الحضور بدون رسوم

كشف ملتقى «شغلني» للتوظيف، عن موعد انطلاق النسخة العاشرة، بمشاركة عدد من كبرى الشركات العالمية لتوفير وظائف شاغرة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

ووفق ملتقى «شغلني» للتوظيف، فإن نسخته العاشرة توفر فرص عمل لقطاع كبير من الشباب من الجنسين، وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، تفاصيل الملتقى، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها الجريدة يوميا لقرائها على مدار الساعة.

تفاصيل ملتقى التوظيف العاشر «شغلني»

يوفر ملتقى التوظيف في نسخته العاشرة أكثر من 6 ألاف فرصة عمل جديدة في مختلف المجالات.

يقام الملتقى يوم السبت 3 يونيو 2023، بمبنى «الجريك كامبس» في ميدان التحرير.

ينطلق الملتقى الساعة 9 صباحا ويستمر حتى 6 مساءً.

- يقدم ملتقى «شغلني» مرتبات أعلى من الحد الأدنى للأجور.

- يقدم للموظفين الجدد تأمينات اجتماعية وصحية.

- حضور الملتقى للحصول على الوظائف يكون مجانا ولا يتطلب دفع رسوم دخول.

- يمكن معرفة المزيد عن الملتقى من خلال الاتصال على رقم 01556000155 من الأحد للخميس من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء.

- يجري التنويه عن الوظائف وتفاصيلها وشروطها تباعا من خلال الصفحات الرسمية للملتقى على «فيس بوك» و«تويتر».

كيفية تسجيل الشركات في ملتقى «شغلني» بنسخته العاشرة

ويمكن التسجيل من خلال استمارة ملتقى شغلني للتوظيف في نسخته العاشرة، التي تتطلب إدخال بعض البيانات من بينها عنوان البريد الإلكتروني، اسم الشركة، اسم مسؤول الشركة، مجال الشركة، عنوان الشركة، وأخيرا رقم الهاتف المحمول لسهولة التواصل مع المتقدمين.

ملتقى «شغلني» للتوظيف

جدير بالذكر أن منصة «شغلني» الإلكترونية توفر فرص عمل لجميع التخصصات والمؤهلات، خاصةً حاملي المؤهلات المتوسطة والفنية وذوي الإعاقة.