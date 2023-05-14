ضبط 3 متهمين بطعن سيدة بسبب خلافات الميراث في المحلة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، في ضبط 3 متهمين في واقعة التعدي على أحد الأشخاص وزوجته بأسلحة بيضاء، وإصابة الثانية بجرح طعني بالبطن، وذلك بسبب خلافات على الميراث، بإحدى قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نقل المصابة لمستشفى المحلة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بوصول سيدة مقيمة في إحدى قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى، إلى مستشفى المحلة العام، مصابة بحرج طعني في البطن، وحالتها الصحية خطيرة.

خلافات على الميراث

تبين من التحريات التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى، أن وراء الواقعة 3 أشخاص بينهم سيدة، أقارب زوج المجني عليها، وأنهم قاموا بالتعدي عليها وعلى زوجها بواسطة أسلحة بيضاء، ما أسفر عن إصابتها بجرح طعني في البطن، وجروح وكدمات متفرقة في جسم الزوج بسبب خلافات على الميراث، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وحرر محضر رقم 17633 جنايات مركز شرطة المحلة الكبرى، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.