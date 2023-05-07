«حماية الطفل» بالأقصر تنقذ طفلتين احتجزهما والدهما بسبب خلافات أسرية

وجه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، برئاسة نجوى إبراهيم، بالتحرك العاجل لإنقاذ طفلتين في مرحلة الرضاعة بعد تلقي الوحدة بلاغا بتعرض الطفلتين لخطر محدق، إذ احتجز الأب الطفلتين إثر خلافات زوجية ناتجة عن تعاطيه للمواد المخدرة مما يعرض حياة الأسرة للخطر.

إدمان رب الأسرة للمخدرات

وعلي الفور انتقلت الوحدات العامة والفرعية في القرنة برئاسة إيمان عبد الحليم، لفحص البلاغ واتخاذ اللازم، وتبين إدمان رب الأسرة للمخدرات ما أدى لتعرض الأسرة للتفكك الأسري وحرمان الطفلتين من والدتهما، إذ يبلغ عمر الطفلتين 4 أشهر و18 شهرا، وإنهما في مرحلة الرضاعة.

إعادة الطفلتين لوالدتهما

وتمكنت الوحدة بمساعدة العميد أحمد زكريا، مأمور مركز شرطة القرنة غرب الأقصر، من إعادة الطفلتين لوالدتهما وأخذ التعهدات اللازمة التي تضمن بقاء الطفلتين مع والدتهما، ومساعدة أسرة الأب في نقله إلى مركز للتعافي والعلاج من الإدمان.

وتمكنت الوحدة العامة لحماية الطفل بالأقصر، في وقت سابق، من استخراج شهادة ميلاد لطفلة يتمية الأبوين بعذ تعذر إثبات العلاقة الزوجية بين الأبوين.