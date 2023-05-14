«مصر للطيران»: السماح لحاملي تأشيرة زيارة السعودية بالسفر إلى جدة خلال الحج

قال عمرو عدوي، رئيس قطاع الشؤون التجارية، ورئيس اللجنة الفرعية للحج والعمرة بشركة مصر للطيران، إنه طبقا لتعليمات السلطات السعودية، فإنه يُسمح لشركة مصر للطيران بقبول الحجز من أي راكب يحمل تأشيرة زيارة بجميع أنواعها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك على الرحلات المتجهة إلى جدة خلال فترة الحج.

أول رحلة حج تستقبلها المطارات السعودية

وأضاف «عدوي»، خلال منشور عممه على إدارات شركة مصر للطيران المختلفة، وحصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه وفقا لتعليمات هيئة الطيران المدني السعودي، فإن أولى رحلات الحج التي ستستقبلها المملكة العربية السعودية ستكون يوم 1 من ذي القعدة للعام الهجري الجاري 1444، والموافق21 مايو الجاري، على أن تكون آخر رحلات الحج التي ستستقبلها المطارات السعودية يوم 4 ذي الحجة من العام الهجري 1444 هجريا، الموافق يوم 22 يونيو 2023.

2 أغسطس آخر موعد لعودة الحجاج من السعودية

وأشار رئيس قطاع الشؤون التجارية، إلى أن أولى رحلات الحج المغادرة للمملكة بعد انتهاء مناسك الحج ستكون يوم 13 ذي الحجة من عام 1444 هجريا، الموافق 2 يوليو المقبل، على أن تكون آخر رحلات الحج المغادرة لمطارات المملكة العربية السعودية يوم 15 محرم من عام 1445 هجريا، الموافق يوم 2 أغسطس 2023.

يُذكر أن العام الماضى لم يُسمح لحاملي أي تأشيرة غير تأشيرة الحج بالسفر إلى 4 مطارات سعودية، هي (جدة - المدينة - ينبع- الطائف) خلال موسم الحج في الفترة من يوم 10 ذي القعدة حتى يوم 10 ذي الحجة.