«مصر للطيران» تنقل شحنة آثار مصرية مجانًا على متن رحلتها من إيطاليا

نقلت شركة مصر للطيران شحنة أثار مصرية مجانًا على متن رحلتها رقم MS792 القادمة من روما إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك انطلاقًا من دورها الوطني في سبيل الحفاظ على تراثنا وحضارتنا لما لها من قيمة تاريخية عريقة، وفي ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني.

ووفقا لبيان صحفي، قال المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة تقوم بدورها القومي في استرداد باقي القطع المصرية الأثرية المهربة من مختلف دول العالم بالتنسيق مع وزارة السياحة والأثار ووزارة الخارجية المصرية ،وتم تقديم كافة التسهيلات اللازمة بالتعاون بين السلطات الإيطالية والسفارة المصرية بروما من خلال السفير باسم راضي سفير مصر بروما وناجى غابة نائب السفير المصري وحاتم محمود مدير مكتب مصر للطيران بروما لنقل شحنة الأثار على متن طائرة مصر للطيران من طراز B737-800 مع توفير كافة وسائل التخزين والحماية لضمان وصول الشحنة بأمان إلى أرض الوطن.

زكريا: نقل عدة شحنات آثار مصرية من نيويورك

الجدير بالذكر أن مصر للطيران نقلت خلال الأعوام السابقة عدة شحنات أثار مصرية من نيويورك وباريس وسويسرا إلى أرض الوطن دون مقابل حرصاً منها على أداء دورها كناقل وطني في حماية التراث المصري والذي تفخر مصر للطيران دائما به وبشعار حورس الذي يعد جزءً من هذا التراث.