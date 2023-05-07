«مصر للطيران» تنقل 3 آلاف حاج فلسطيني هذا العام

قال المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إنَّ الشركة وقعت عقد مع الخطوط الجوية الفلسطينية لتشغيل رحلات طيران خاصة في مرحلة الذهاب بخط سير «القاهرة - جدة» وفي مرحلة العودة بخط سير «المدينة المنورة - القاهرة» لنقل 2915 حاجًا فلسطينيًا خلال شهري يونيو ويوليو 2023 وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لتقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن.

تشغيل رحلات خاصة بأحدث طائرات مصر للطيران

وأضاف «زكريا» في تصريحات صحفية اليوم، أنَّ الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني وجه بتقديم كل الخدمات وتسهيلات السفر للأشقاء الفلسطينيين الراغبين في أداء موسم الحج هذا العام، لافتا إلى أن وزير الطيران المدني المصري التقى الأسبوع الماضي عاصم سالم وزير النقل والمواصلات الفلسطيني والسفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة.

مصر للطيران نقلت 8500 معتمر فلسطيني هذا العام

وأوضح أنَّه حرصًا على راحة الحجاج الفلسطينيين وتخفيفًا عليهم في رحلة السفر لأداء فريضة الحج هذا العام فقد تقرر تشغيل رحلات خاصة بأحدث طائرات مصر للطيران، مشيرًا إلى أنَّ مصر للطيران نقلت 8500 معتمر فلسطيني منذ بداية موسم العمرة وحتى نهاية عمرة شهر رمضان هذا العام، لافتًا إلى أنَّ مصر للطيران تنقل المعتمرين والحجاج الفلسطينيين إلى الأراضي المقدسة عبر مطار القاهرة منذ سنوات عديدة مما يؤكّد ثقة الأخوة الفلسطينيين في مستوي الخدمات التي تقدمها مصر للطيران لعملائها الكرام.