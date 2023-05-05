مصدر بـ«مصر للطيران»: إعلان أسعار تذاكر الحج الأسبوع المقبل

كشف مصدر داخل شركة مصر للطيران أن الشركة تعتزم الإعلان عن أسعار تذاكر الحج لهذا العام خلال الأسبوع المقبل، مضيفا أن هناك لجنة تعمل حاليا على تحديد سعر التذاكر وفقًا للآليات السوقية المتبعة، مؤكداً أن أسعار التذاكر لن تشهد أي مغالاة من جانب الشركة.

السعة المقعدية التى ستنقلها الشركة هذا العام

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أن شركة مصر للطيران ستطرح سعة مقعدية للحج هذا العام تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف مقعد، وستنقل حجاج القرعة الذي تنظمه وزارة الداخلية وحجاج الجمعيات الأهلية الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى عدد جيد من حجاج السياحة، فضلا عن حجاج بعض الدول الإفريقية ودولة فلسطين.

إختلاف سعر تذكرة الطيران وفقا لموعد السفر ومدة برنامج الحج

وأشار المصدر إلى أن أسعار تذاكر الحج تختلف بحسب مدة برنامج الحج وموعد السفر، موضحًا أن كلما كانت فترة السفر كبيرة، كان سعر التذكرة أقل، ولافتًا إلى أن أسعار تذاكر الطيران التي تكون فيها رحلات الذهاب أيام 1 و2 و3 و4 من ذي الحجة تكون أعلى من غيرها التي يتم تسييرها خلال شهر ذي القعدة من العام الهجري 1444، مشيرًا إلى أن أسعار تذاكر الطيران التي تكون مواعيد العودة خلال أيام 14 و15 و16 من ذي الحجة تكون أعلى من نظيرتها خلال الفترة المتبقية من موسم الحج.