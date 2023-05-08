خصم 52% على تذاكر مصر للطيران الدولية.. اعرف الشروط والوجهات المحددة

تقدم الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، عروضًا وخصومات على جميع تذاكرها الدولية الاقتصادية تصل إلى 25%، احتفالًا بالذكرى السنوية الـ91 على تأسيسها.

وحددت مصر للطيران ضوابط وشروط للاستمتاع بالخصومات على تذاكرها، تستعرضها الوطن على النحو التالي:

شروط الحصول على الخصم

- يسري خصم 25% على جميع التذاكر الدولية من الدرجة الاقتصادية.

- تاريخ بيع التذاكر حتى 14 مايو.

- تاريخ السفر حتى 31 مايو.

- تطبق الشروط والأحكام.

- جدة والمدينة المنورة والرحلات الداخلية غير ضمن العرض.

الوجهات الدولية التي يشملها الخصم

1- «أسمرة - القاهرة»، وتبدأ من 530 دولارًا.

2- «دوالا - القاهرة»، وتبدأ من 582 دولارًا.

3- «غنتي- كامبالا- القاهرة»، وتبدأ من 543 دولارًا.

4- «جوبا- القاهرة»، وتبدأ من 669 دولارًا.

5- «كيجالي - القاهرة»، وتبدأ من 435 دولارًا.

التواصل مع شركة مصر للطيران

وفي وقت سابق أوضحت مصر للطيران، أنه يتعذر استقبال المكالمات في بعض الأوقات للعمل على تحسين الخدمة المقدمة من خلال مركز اتصالات مصر للطيرانEGYPTAIR Call Center، وذلك على النحو التالي:

2- الجمعة 2023 مايو 12 بدءً من الساعة 8 صباحًا حتى 3 عصرًا.

3- الجمعة 2023 مايو 19 بدءً من الساعة 8 صباحًا حتى 3 عصرًا.

وتعود الخدمة إلى العمل بشكل طبيعي على مدار ساعات يوم الجمعة من بعد الساعة 3 عصرًا، وتكون منتظمة طوال أيام الأسبوع.